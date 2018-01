Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stoltenberg pozdravio reformski plan Vlade Makedonije

18. januar 2018 - 14:49



SKOPLJE - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je pozdravio reformski plan Vlade Makedonije i sprovedjenje reformi, ali je dodao da to mora da se nastavi. Ističući primer ulaska Crne Gore u NATO, on je rekao da ispred sedišta Aijanse ima prostora za još zastava, aludirajući da Makedonija ima realne šanse da postane punopravna članca. (CH1)



