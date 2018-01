Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Vučić je dokazao da je zaista državnik kakvog dugo nismo imali

21. januar 2018 - 15:30



BEOGRAD - ``Aleksandar Vučić je još jednom dokazao da je zaista državnik kakvog dugo nismo imali i da je čovek ogromne lične hrabrosti. Njegov boravak sa Srbima na Kosovu i Metohiji je opet došao u trenucima kada je najteže, ali baš su to trenuci u kojima on pokazuje svoju državničku veštinu ali i iskrenu ljubav prema svakom Srbinu koji živi na Kosovu i Metohiji``, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH1)



