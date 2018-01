Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Stefanović optužio Djilasa, Jankovića, Šapića da direktno povezuju Vučića sa ubistvom Ivanovića

22. januar 2018 - 14:16



BEOGRAD - Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Stefanović je za to optužio Dragana Djilasa, Sašu Jankovića, Dragana Šutanovca, Radu Trajković i Aleksandra Šapića da direktno povezuju Vučića sa ubistvom Ivanovića, iako nemaju nijedan dokaz za to. (CH3)



