Vučić: Ako neko misli da može da dobije sve to je pogrešan put

25. januar 2018 - 17:46



DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johanes Han su razgovarali i o dijalogu Beograda i Prištine, navodeći da je važno da u budućnosti i Beograd i Priština imaju realan, ozbiljan i odgovoran pristup, navodi se u saopštenju. ``Situacija u kojoj se dve strane dogovaraju mora da bude takva da i jedni i drugi budu pomalo nezadovoljni. Ako neko misli da može da dobije sve, a da drugi ne dobije ništa, onda je to pogrešan put, koji neće dovesti do rešenja``, rekao je Vučić. (CH2)



