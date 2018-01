Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Platforma e-inspektor će povećati transparentnost inspekcija

31. januar 2018 - 20:42



BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić je rekla da će i 2018. godine biti godina borbe protiv sive ekonomije i da su navažnija dostignuća vlade u toj oblasti početak rada na sistemu e-inspektor. Ona je kazala da će do juna biti umrežene prve četiri inspekcije, a da je planirano da do maja 2019. godine sve inspekcije budu umrežene. (CH2) Beta/MOD



