Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Nadamo se porastu broja posetilaca na Zlatiboru i u 2018. godini

06. februar 2018 - 22:04



BEOGRAD - ``TO Zlatibor koristi svaku priliku da radi na promociji turističkih potencijala Zlatibora. Krajem prošle godine smo sa Color Press Media Communication timom odradili Hello! Trave magazin. Smatramo da će sve ove promotivne aktivnosti doprineti porastu broja posetilaca na Zlatiboru i u 2018. godini``, rekao je direktor Turistilčke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović. (CH3)



< Nazad <<< Početna





06. februar 2018 - 22:04BEOGRAD - ``TO Zlatibor koristi svaku priliku da radi na promociji turističkih potencijala Zlatibora. Krajem prošle godine smo sa Color Press Media Communication timom odradili Hello! Trave magazin. Smatramo da će sve ove promotivne aktivnosti doprineti porastu broja posetilaca na Zlatiboru i u 2018. godini``, rekao je direktor Turistilčke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović. (CH3) Permalink