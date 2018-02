Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Novac uliožen u obuku se za vraća od devet do 14 meseci

07. februar 2018 - 12:57



BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se ``novac uložen u obuku se vraća za devet do 14 meseci kroz poreze i doprinose u zavisnosti koliko brzo polaznici nadju posao``, rekla je Brnabić. Istakla je da država ima direktnu korist od tog projekta jer se ljudi koji su završili obuku zapošljavaju ne samo u privatnom sektoru već i u državnoj upravi i doprinose njenom kvalitetu. (CH 1)



