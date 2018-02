Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



07. februar 2018 - 12:58



BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je izjavila da su hitno potrebni škole i predavači koji će moći da odgovore zahtevima tržišta kako bi svi zainteresovani za prekvalifikaciju u sektoru informacionih tehnologija (IT) dobili obuku. ``. Kako je istakla, trenutno postoji potreba za prekvalifikacijom za IT sektor oko 3.000 kandidata godišnje. (CH 2)



