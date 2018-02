Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić posetila polaznike drugog ciklusa programa prekvalifikacija u IT sektoru

07. februar 2018 - 13:01



BEOGRAD - U prostorijama Beogradskog instituta za tehnologiju premijerka Srbije Ana Brnabić posetila polaznike drugog ciklusa programa prekvalifikacija u IT sektoru. (pokrivalice)



