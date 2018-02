Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Čekerevac: Ne može se očekivati potpuno uskladjivanje socijalne politike na nivou EU

08. februar 2018 - 16:31



ZAJEČAR - Na debati ``Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji`` profesorka Fakulteta političkih nauka (FPN) Ana Čekerevac rekla je da se ne može očekivati da će doći do potpunog uskladjivanja socijalne politike na nivou Evropske unije. ``Svakako dolazi do usaglašavanja, ali nikako neće biti izjednačavanja, to će ostati na nivou država jer je svaka država osnovni nosilac socijalne politike``, rekla je Čekerevac. (CH1)



