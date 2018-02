Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Do 2019. godine dva nova granična prelaza sa Madjarskom

09. februar 2018 - 18:58



BUDIMPEŠTA - ``Tu je i otvaranje novih graničnih prelaza - danas smo na zajedničkoj sednici dve vlade čuli da ćemo 1. aprila otvoriti novi granični prelaz, a 2019. godine još jedan. To je i simbolično važno, ali je važno i za bolju privrednu saradnju i tranzit izmedju Srb i Madjarske``, istakla je premijerka Ana Brnabić. (CH5)





< Nazad <<< Početna





09. februar 2018 - 18:58BUDIMPEŠTA - ``Tu je i otvaranje novih graničnih prelaza - danas smo na zajedničkoj sednici dve vlade čuli da ćemo 1. aprila otvoriti novi granični prelaz, a 2019. godine još jedan. To je i simbolično važno, ali je važno i za bolju privrednu saradnju i tranzit izmedju Srb i Madjarske``, istakla je premijerka Ana Brnabić. (CH5) Permalink