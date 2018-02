Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Vulin: Vojska Srbije ubuduće će posebnu pažnju obratiti na obuku

10. februar 2018 - 15:18



BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas jedinice Vojske Srbije (VS) i kadete Vojne akademije koji izvode obuku u zimskim uslovima na Kopaoniku i najavio da će VS u narednom periodu posebnu pažnju obratiti na obuku.(CH1)Beta/MOD



< Nazad <<< Početna





10. februar 2018 - 15:18BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas jedinice Vojske Srbije (VS) i kadete Vojne akademije koji izvode obuku u zimskim uslovima na Kopaoniku i najavio da će VS u narednom periodu posebnu pažnju obratiti na obuku.(CH1)Beta/MOD Permalink