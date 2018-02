Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mihajlović: Dogovoreno reformisanje Instituta za puteve

11. februar 2018 - 13:09



BEOGRAD - Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Instituta za puteve Bratislavom Milićem i zamenikom direktora Miroslavom Beloševićem o unapredjenju saradnje i potrebi reformisanja Instituta u cilju efikasnijeg obavljanja poslova, saopštilo je to ministarstvo. Ona je podsetila da je Institut za puteve od 2013. do 2017. godine naplatio 1,7 milijardi dinara po projektima od države. (Pokrivalice)





