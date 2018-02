Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Marković: Položaju Crnogoraca na Kosovu jedna od tema razgovora

14. februar 2018 - 19:27



PRIŠTINA - Premijer Crne Gore Duško Marković govoreći o položaju Crnogoraca na Kosovu je rekao da je to bila jedna od tema razgovora i izrazio uverenje da će se ostvariti obećanja koje je dobio od kosovskog premijera. ``Ja sam ovde da potvrdim strateško i dugoročno prijateljstvo sa Kosovo, uključujući i položaj Crnogoraca. Ja verujem obećanjima mog prijatelja premijera Haradinaja``, kazao je on. (CH2)



