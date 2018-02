Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Mogerini: Vučić i Tači jasno za dijalog, razgovaraju već o sporazumu o Kosovu

16. februar 2018 - 15:13



SOFIJA - Jasna je rešenost predsednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, za nastavak dijaloga, ocenila je danas u Sofiji visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini. Ona je rekla da je ``realistično optimista`` da će, kad je reč o sporazumu o normalizaciji odnosa Beograd-Priština, doći do rezultata do kraja njenog mandata na čelu Evropske službe za spoljne poslove krajem 2019. (CH2) Beta/EC



< Nazad <<< Početna





16. februar 2018 - 15:13SOFIJA - Jasna je rešenost predsednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, za nastavak dijaloga, ocenila je danas u Sofiji visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini. Ona je rekla da je ``realistično optimista`` da će, kad je reč o sporazumu o normalizaciji odnosa Beograd-Priština, doći do rezultata do kraja njenog mandata na čelu Evropske službe za spoljne poslove krajem 2019. (CH2) Beta/EC Permalink