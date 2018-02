Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Najvažnije od svega je to što ćemo modernizaciju izvršiti domaćim znanjem

16. februar 2018 - 15:58



BEOGRAD - ``Najvažnije od svega je to što ćemo modernizaciju izvršiti domaćom pameti, domaćim znanjem, što su nosioci modernizacije VTI, Jugoimport, Elektronski fakultet iz Niša i zahvaljujući tome što rade naši inžinjeri, naša pamet, mnogo je jeftinije i sve je baš onako kako mi želimo – naglasio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. (CH1) Beta/MOD



