Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Matić: Penzionerima potreban prostor za okupljanje

24. februar 2018 - 14:51



BEOGRAD - Predsednik Udruženja penzionera ``Mirijevo`` Dušan Matić istakao je da je to prvi put da je to udruženje posetio jedan ministar i da su razgovarali o problemima koji članovi imaju u vezi sa korišćenjem prostora. ``Mi moramo da nadjemo rešenje sa gradskom opštinom Zvezdara, da najzad rešimo problem korišćenja prostora na teritoriji Mirijeva``, istakao je Matić.(CH1)





< Nazad <<< Početna





24. februar 2018 - 14:51BEOGRAD - Predsednik Udruženja penzionera ``Mirijevo`` Dušan Matić istakao je da je to prvi put da je to udruženje posetio jedan ministar i da su razgovarali o problemima koji članovi imaju u vezi sa korišćenjem prostora. ``Mi moramo da nadjemo rešenje sa gradskom opštinom Zvezdara, da najzad rešimo problem korišćenja prostora na teritoriji Mirijeva``, istakao je Matić.(CH1) Permalink