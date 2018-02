Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Poslanci Dveri i Dosta je bilo tvrde da su napadnuti od aktivista SNS

BEOGRAD - Narodna poslanica pokreta ``Dosta je bilo`` Tatjana Macura i narodni poslanik pokreta ``Dveri`` Srdjan Nogo izjavili su danas da su ih jutros u Batajnici napali aktivisti SNS. Izmedju 9.30 i 10.00 časova napali su nas aktivisti SNS tako što su došli do našeg štanda i razbili ga``, rekla je Macura dodavši da su izgazili i sav propagandni materijal ``na očigled svih gradjana sa kojima smo razgovarali u tom trenutku``. Macura je kazala i da su aktivisti SNS došli do njihovog štanda želeli da isprovociraju incident, ali da im to nije pošlo za rukom, navodi se u saopštenju pokreta ``Dosta je bilo``, koji je poslao video izjave Macure i Noga.(CH1) (preuzeto sa youtube 360p)



