Vučić: Važno da se nadje kompromis s Albancima

26. februar 2018 - 20:23



BEOGRAD- Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pravno obavezujući sporazum s Prištinom najteže pitanje za Beograd. ``To je za nas najteže pitanje. To je pitanje za sve naše gradjane i pitanje za našu budućnost``, rekao je Vučić u Beogradu na konferenciji za novinare s predsednikom Evropske komisije Žan-Klodom Junkerom. Vučić je rekao da je važno da se nadje kompromis s Albancima kojim bi i Beograd i Priština nešto izgubili, a ne da jedna strana dobije sve a druga da izgubi. CH6



