Vučić: Do 2023 kanalizacija u svim delovima Beograda

28. februar 2018 - 20:05



BEOGRAD - Predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da do 2023. svi u Beogradu moraju da imaju u svojim ulicama završenu kanalizaciju i da će dokumentacija za metro biti završena do 2020. godine. CH4



