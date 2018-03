Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Sledeći sastanak delegacija Beograda i Prištine u okviru dijaloga 19. marta

09. mart 2018 - 17:02



BRISEL - Portparolka visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančič izjavila je danas da će naredni sastanak delegacija Beograda i Prištine u dijalogu o normalizaciji biti održan od 19. do 21. marta. ``Od početka smo jasni prema obema stranama - sporazum o ZSO treba da se ostvari bez kašnjenja. To važi i za sve druge do sada postignute sporazume u okviru dijaloga koji se odvija u Briselu``, kazala je Kocijančič. (CH1)



