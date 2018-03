Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



U Srbiji se godišnje proizvede od 150.000 do 230.000 tona opasnog otpada

12. mart 2018 - 15:26



PANČEVO - ``U Srbiji se godišnje proizvede od 150.000 do 230.000 tona opasnog otpada, a podaci govore da se ne preradi ili izveze sva količina, što znači da je ostatak negde odložen``, kazao je ministar za zaštitu životne sredine Srbije Goran Trivan. (CH6)



