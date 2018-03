Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Obradović: Izbori pokradeni, tražimo anketni odbor u Skupštini Srbije

13. mart 2018 - 13:20



BEOGRAD - Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović rekao je danas su izbori za odbornike za Skupštinu Beograda pokradeni i da taj pokret traži formiranje anketnog odbora u Skupštini Srbije koji bi ispitao tok izbora. On je rekao da ostavke neće podneti vrh Dveri, da će promena biti u unutrašnjoj organizaciji i spoljnom nastupu, ali da je to unutrašnja stvar pokreta. Obradović je ponudio vlasti da ako anketni odbor dokaže da na izborima nije bilo kradje, rukovodstvo Dveri podnese ostavke i povuče se iz politike, ali je rekao da se to neće dogoditi. (CH4)





