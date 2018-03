Učitavanje, molimo Vas sačekajte...



Brnabić: Za Evropske univerzitetske igre potrebna ulaganja u sportske objekte

13. mart 2018 - 16:34



BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će biti potrebna znatna ulaganja u sportsku infrastrukturu, da bi se Beograd spremio za održavanje Evropskih univerzitetskih igara 2020. godine. ``To je velika stvar za Srbiju i treba posebno da se spremamo za to. Biće potrebna znatna ulaganja u sportsku infrastrukturu, ali ono što je dobro je što će sva ta ulaganja ostati našim klubovima i sportistima``, rekla je Brnabić novinarima u Beogradu, ali nije precizirala kolike i kakve investicije su planirane. (CH1



